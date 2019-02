Venezuela Aid espera 250 mil pessoas nesta sexta

Cerca de 250 mil pessoas são esperadas no Venezuela Aid Live, concerto pop gratuito marcado para sexta-feira em Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela. O objetivo do evento, organizado pelo bilionário britânico Richard Branson, é levantar US$ 100 milhões para fornecer alimentos e remédios a venezuelanos carentes.

O show contará com apresentações de ao menos 35 artistas, incluindo Alejandro Sanz, Maluma, Luis Fonsi e Carlos Vives. No mesmo dia, o presidente Nicolás Maduro está prometendo dois shows rivais no lado venezuelano da fronteira, dizendo que também irá distribuir ajuda, mas aos colombianos pobres.

Alimentos e remédios doados deverão passar pela fronteira no sábado, mas ainda não está claro se o presidente Nicolas Maduro, que nega qualquer crise em seu país, permitirá que eles passem.

Sobrou para os estudantes

Enquanto isso, em um discurso de formatura do curso de medicina, na noite da última terça-feira, Maduro disse não precisar da ajuda humanitária dos EUA, pois a verdadeira ajuda “virá dos estudantes de medicina”. Em seguida, desafiou Juan Guaidó perguntando por que o opositor ainda não havia convocado eleições presidenciais. E o xingou de “palhaço”.