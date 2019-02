Tempestade de neve fecha edifícios e escolas nos EUA

Uma tempestade de inverno varreu ontem grande parte do Meio-Oeste e da Costa Leste dos Estados Unidos, prejudicando o tráfego aéreo e levando as autoridades a fecharem edifícios em Washington e várias grandes redes de escolas nas duas regiões.

O Serviço Nacional do Clima alertou que a tempestade pode dificultar a circulação de pessoas, já que a neve, o granizo e a chuva gelada podem derrubar árvores e causar blecautes.

A tempestade forçou o fechamento de agências federais em Washington e de escolas na Filadélfia, Baltimore e Washington.

Centenas de voos partindo e chegando a grandes aeroportos de Washington, Filadélfia e Chicago atrasaram ou foram cancelados, de acordo com o Flightaware.com. Os aeroportos orientaram os passageiros pelas redes sociais a contatarem suas empresas aéreas para saber sobre atrasos e cancelamentos.

A tempestade estava indo do norte de Minnesota até o Missouri e seguindo para o leste rumo à região do Médio Atlântico, podendo provocar até 15 centímetros de neve, granizo e chuva gelada, informou o Serviço Nacional do Clima em um boletim.