A cidade de São Paulo terá calor nesta sexta-feira, 22 de fevereiro. Mas não esqueça o guarda-chuva em casa: também haverá chuva.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, a umidade máxima do dia será de 100%, com chance quase absoluta de chuva em áreas isoladas.

Podem haver trovoadas durante a tarde.

A temperatura máxima será de 30º, enquanto a mínima fica em 19º.