Perdão do aumento do IPTU deve acontecer, prevê secretário municipal

O secretário municipal de governo, Mauro Ricardo Costa, acredita que o projeto enviado pela Prefeitura prevendo o perdão da diferença do IPTU entre os anos de 2015 e 2018 vai passar rapidamente pela Câmara. Neste ano, moradores da cidade receberam boletos com aumentos que chegam a 50%.

Segundo a Prefeitura, por causa de uma falha, o sistema da Secretaria da Fazenda demorou três anos para corrigir os valores do tributo; assim, quando o IPTU de 2019 foi calculado, o aumento percebido pelo contribuinte foi muito alto.

Leia mais:

Companhias aéreas aumentam preço para passageiro escolher assento do voo com antecedência

Definida como obra emergencial, passarela perto do Aeroporto de Congonhas continua inutilizável

Costa ressalta que "o boleto lançado em 2019 está correto". Porém, ele não deixa de comentar que o cidadão não tem culpa do ocorrido. "Então, os contribuintes devem efetuar o pagamento deste ano da forma encaminhada pela Prefeitura. Com relação ao passado, nós vamos perdoar, mesmo porque o contribuinte não tem nada a ver com o que ocorreu.", completa.

O secretário destaca ainda que o IPTU é calculado com base no valor venal do bem e sugere que, se esse valor for maior do que o de mercado, o contribuinte peça revisão. "É muito improvável que isso esteja ocorrendo, porque o valor venal sempre é bem inferior ao valor de mercado.", afirma.