Paisagista espancada no Rio terá que passar por cirurgias para reconstruir ossos da face

A paisagista Elaine Caparroz, de 55 anos, que foi brutalmente espancada por cerca de 4 hora em sua casa pelo advogado Vinicius Batista Serra, 27 anos, terá que se submeter a uma série de cirurgias para reconstruir os ossos da face e fazer correções estéticas, segundo informações do cirurgião que cuida da paciente.

Elaine apresenta um quadro de saúde estável e deve ter alta nesta sexta-feira.

Agora os médicos precisam esperar que as lesões cicatrizem para iniciar a próxima fase do tratamento, que deve durar até seis meses. Segundo os médicos, além do edema facial e do inchaço no rosto, as agressões sofridas pela paisagista quebraram o septo nasal e o assoalho da órbita (região abaixo do olho), e será necessário a reconstrução desses ossos, mas como ela perdeu muito sangue, no momento apresenta um quadro de anemia e será necessário aguardar algumas semanas por sua recuperação.

Com informações do Extra.