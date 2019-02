Linha 5-Lilás apresenta problemas novamente na manhã desta quinta

Os trens da linha 5-Lilás do Metrô circulam novamente com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta quinta-feira (21). Desta vez, a justificativa é uma falha em equipamento de via.

A operação é afetada entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro, mas a lotação dos trens causa reflexos em toda a linha. Na estação Capão Redondo, as catracas estão lotadas. Há relatos de pessoas que demoraram 10 minutos entre a porta da estação até finalmente passar pelo ponto de cobrança – escadas rolantes chegaram a ser desligadas.

Não há previsão de normalização da linha.

