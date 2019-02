IPVA 2019: Pagamento integral ou segunda parcela para placa final 9 vence nesta quinta

Donos de carro com placa final 9 tem até está quinta-feira (21) para pagar o IPVA 2019 à vista, sem desconto ou recolher a segunda parcela, para quem optou pelo pagamento parcelado.

Para efetuar o pagamento, basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam e efetuar o recolhimento. Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou outros canais oferecidos pela instituição bancária e casas lotéricas.

É possível quitar o IPVA 2019 com cartão de crédito, por meio das máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês Point of Sale), nos Postos Fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento até 28/2.

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 0800-170110 (por telefone fixo), (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, no portal.fazenda.sp.gov.br.