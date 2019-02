Caminhão-tanque tomba e derrama ácido no Rodoanel; pista está bloqueada

O Rodoanel está totalmente bloqueado na direção de Perus no quilômetro 72, pista interna, por medida de segurança. O trecho fica entre as rodovias Anchieta e Imigrantes. Além disso, a faixa da direita do Rodoanel no sentido Perus também foi bloqueada, por medida de segurança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão-tanque tombou no local e houve vazamento de ácido clorídrico. O produto misturou com a água da chuva que estava na via. O acidente aconteceu às 2h30 desta madrugada e ninguém ficou ferido.

A interdição acontece após a praça de pedágio do quilômetro 71 e não há previsão para liberação. A concessionária do trecho, SPMAR, ainda não tem detalhes o caso. Além disso, a faixa da direita da pista expressa do Rodoanel no sentido Perus também foi bloqueada, por medida de segurança – o trânsito no local está praticamente parado.

Não há previsão de liberação da via, já que a limpeza no ácido clorídrico requer cuidado das equipes.