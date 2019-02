Câmara de São Bernardo aprova concessão do parque Cidade da Criança

A Câmara de São Bernardo aprovou na quarta-feira (20) o projeto de lei encaminhado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) que autoriza o município a promover, mediante licitação na modalidade concorrência, a concessão dos serviços de revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão do Parque Cidade da Criança, no Jardim do Mar.

Segundo o texto, “busca-se com a concessão pretendida a modernização do parque e suas atrações, respeitando sua história e os tombamentos existentes, aprimorando sua gestão e recursos, oferecendo uma melhor oportunidade de lazer e cultura para os visitantes e, ainda, otimizando o aspecto do turismo, cultura e educação, visando atender aos interesses de várias faixas etárias”.

O Aquário de São Paulo é responsável pela gestão das atrações desde 2010, em contrato assinado durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

Leia mais:

Isenção fiscal a quem emprega no ABC é pouco usada

Quando vou me aposentar? Entenda a proposta do Governo para a Reforma da Previdência