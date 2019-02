Bombeiros encontram almoxarifado da Vale em Brumadinho

O Corpo de Bombeiros informou há pouco que um almoxarifado da Vale foi localizado debaixo do mar de lama que assolou Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há indícios de corpos sob a estrutura do imóvel.

Leia mais:

Abono salarial do PIS começa a ser pago para trabalhadores nascidos em março e abril

Fachin rejeita pedido de liberdade de Lula

O tenente-coronel Anderson Passos disse que no 28º dia de buscas por vítimas há 52 máquinas pesadas e quatro equipes estão com cães farejadores à procura de corpos. Ainda segundo o militar, o tempo chuvoso fez com que as buscas fossem feitas em uma velocidade um pouco menor.

Até ontem (20), eram confirmadas 171 mortes – com todos os corpos identificados – e 141 pessoas desaparecidas.