VÍDEO: Árvore cai em carro com família no estacionamento de restaurante

Uma árvore atingiu uma unidade do Habib's na avenida Giovanni Gronchi, próximo ao número 5.000, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Durante o forte temporal da última quarta-feira (20), o tronco caiu sobre um dos carros que estavam no pátio do restaurante.

Uma família estava no veículo. Os pais foram levados ao pronto socorro com ferimentos na cabeça, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. Os filhos, duas crianças, saíram ilesos.

Segundo o supervisor do estabelecimento Fabiano Teixeira, a Defesa Civil já havia sido alertada sobre o risco de a árvore cair, mas não tomou providências. Outras oito quedas de árvore foram registradas pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a corporação, houve 28 pontos de alagamento – principalmente nas zonas leste e sul, além do centro da cidade. Trechos ficaram intransitáveis, por exemplo, na Praça 14 Bis, na Marginal do Tietê e nas avenidas Aricanduva, Itaquera, e Ricardo Jaffet.

O primeiro alerta para as chuvas do Centro de Gerenciamento de Emergências foi emitido por volta das 17h. Somente às 21h, a capital paulista ficou sem nenhuma região em estado de atenção.

