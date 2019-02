Aeroporto de Guarulhos tem recorde de movimento de passageiros em 2018

O Aeroporto Internacional de São Paulo, no município de Guarulhos e conhecido como aeroporto de Cumbica, registrou movimentação de mais de 42 milhões de passageiros em 2018. O número representa um recorde histórico de movimentações, superando a marca alcançada em 2014, quando, com a Copa do Mundo no Brasil, o aeroporto teve 39,5 milhões de passageiros.

De acordo com a GRU Airport, que administra o aeroporto, o resultado é 11,2% superior a 2017. Foram contabilizados, ao todo, 27,3 milhões de passageiros domésticos e 14,8 milhões de internacionais, divididos em mais de 276 mil pousos e decolagens – 77 mil internacionais e 198 mil domésticos.

Em dezembro do ano passado, o aeroporto começou a efetuar pouso e decolagem simultâneos em condições visuais. Segundo a administradora, o procedimento diminui o tempo de espera das aeronaves (no ar e em solo), reduz a emissão de CO² e aumenta a pontualidade dos voos. Para isso, foram treinados 227 controladores de tráfego aéreo.

O aeroporto de Guarulhos é o maior complexo aeroportuário da América do Sul, com movimentação média de aproximadamente 120 mil passageiros e cerca de 830 operações de pousos e decolagens por dia.