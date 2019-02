Abono salarial do PIS começa a ser pago para trabalhadores nascidos em março e abril

O abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano-base 2017, começa a ser pago nesta quinta-feira (21) para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. Também será liberado o Pasep, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final da inscrição 6 e 7.

Leia mais:

Isenção fiscal a quem emprega no ABC é pouco usada

Polícia Federal pede apreensão de 47 aviões utilizados para tráfico de drogas

A estimativa da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, é que R$ 2,9 bilhões sejam pagos a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores. O recurso ficará à disposição dos trabalhadores até 28 de junho, prazo final para o recebimento.

O valor do abono varia de R$ 83 a R$ 998, dependendo do período trabalhado formalmente em 2017.