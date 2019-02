Vale retira moradores próximos de barragens de Nova Lima e Ouro Preto

A Vale informou que vai retirar 75 pessoas que vivem perto de cinco barragens de Nova Lima e Ouro Preto, ambos em Minas Gerais, a partir desta quarta-feira (20). Segundo a ANM (Agência Nacional de Mineração), as barragens estão no nível 1 de alerta, o que descartaria a necessidade de retirar os moradores.

A mineradora afirmou que a medida afeta 19 casas em Nova Lima, em que moram 60 pessoas, e outras cinco casas em Ouro Preto, com 15 pessoas. A Defesa Civil de Minas Gerais afirmou que elas serão realocadas para hotéis nas suas respectivas cidades.

As cinco barragens que causaram a ação da Vale são Vargem Grande, Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo – todas elas do tipo “alteamento a montante” e que estão, de acordo com a empresa, inativas.

Mais cedo, em Nova Lima, manifestantes do distrito de Macaco, também em Minas Gerais, protestaram em frente à sede da Vale. Eles foram desalojados no sábado e ainda não possuem informações se podem voltar para casa.