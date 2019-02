Após surto de sarampo, nove mil passageiros de navio com Wesley Safadão serão vacinados

Nove mil passageiros e tripulantes serão vacinados nesta quarta-feira (20) contra o sarampo em um navio de cruzeiro que chega nesta manhã em Santos, no litoral paulista, vindo de Camboriú, em Santa Catarina. A imunização passou a ser necessária depois de seis tripulantes contraírem a doença.

Uma das pessoas que estava a bordo era o cantor Wesley Safadão. O artista iria fazer um show no transatlântico, que teve o surto contagioso identificado na última terça-feira (19).

Segundo a Prefeitura de Santos, os casos foram confirmados ontem pelo Instituto Adolfo Lutz depois de exames. A embarcação MSC Seaview também tem 13 casos suspeitos de rubéola entre tripulantes, que ainda não foram confirmados pela instituição.

De acordo com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Santos, não há motivo para pânico. Ana Paula Valeiras explica que se trata de uma ação pontual dentro do navio. A servidora conta ainda que a cidade tem cobertura vacinal de 95% contra o sarampo e não há necessidade de corrida aos postos de saúde.

A dose não é recomendada para crianças abaixo de doze meses, grávidas e pessoas com problemas no sistema imunológico. A vacina deve ser tomada aos 12 meses (primeira dose) e aos 15 meses (segunda dose). Quem não foi vacinado enquanto criança, precisa tomar duas doses se tiver até 29 anos de idade e uma dose para aqueles entre 30 e 59 anos.