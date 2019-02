Suíça confirma 1 morto e 3 feridos em avalanche nos Alpes

As equipes de socorro da Suíça interromperam nesta quarta-feira (20) as buscas por vítimas da avalanche que atingiu uma pista de esqui em Crans-Montana, no cantão de Valais, sul do país.

Segundo a polícia local, o balanço da tragédia contabiliza um morto – um policial francês de 34 anos que havia sido tirado da neve com vida, mas faleceu no hospital – e três feridos.

"As buscas duraram toda a noite e foram interrompidas nesta manhã. Retomaremos se a situação o exigir. No momento, nenhum desaparecimento foi relatado", disse a polícia no Twitter.

O Ministério Público abriu um inquérito para estabelecer as causas da avalanche, que atingiu uma zona tida como relativamente segura nos Alpes, com risco dois em uma escala até cinco.

