São Bernardo: obras de mobilidade no Jardim Irajá entram na fase final

As obras de mobilidade urbana no Jardim Irajá, em São Bernardo, entraram na reta final, diz a prefeitura. Na noite de segunda-feira (18), foi iniciado o içamento de seis grandes vigas de aço, que conectarão as avenidas Rotary a Luiz Pequini, transpondo a Praça dos Bombeiros. O projeto faz parte do futuro corredor Leste-Oeste e tem previsão de conclusão em julho.

Leia mais:

Prefeitura realiza ação preventiva contra possível crise de sarampo em São Paulo

Mauá: Aparelho que avisa risco foi tirado de bairro em que quatro crianças morreram em deslizamento

As vigas de aço utilizadas na construção possuem 93 metros de extensão e pesam cerca de 210 toneladas. Para efetuar o transporte das estruturas estão sendo utilizados dois guindastes de forma simultânea, além de caminhões especiais.

A obra está orçada em R$ 81,5 milhões. Atualmente, a prefeitura diz que o projeto encontra-se com 71% das execuções realizadas. Quando concluída, a ponte terá extensão de 330 metros e quatro faixas de rolamento, sendo duas para cada pista, privilegiando a passagem do transporte público.