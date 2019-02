Prefeitura realiza ação preventiva contra possível crise de sarampo em São Paulo

Depois do provável surto de sarampo no transatlântico Seaview, São Paulo pode estar com esse mesmo risco na sua região central. Agentes da prefeitura estão percorrendo ruas da Aclimação em ação preventiva contra a doença.

Moradores da Rua Topázio receberam um alerta da Secretaria Municipal da Saúde. “Neste quarteirão foi detectado um caso com sorologia reagente para sarampo”, diz o comunicado.

O informe diz ainda que haverá um levantamento da situação vacinal de todos os moradores da área. Apesar do alerta, a Prefeitura afirma que o procedimento é comum.

A chamada “ação de bloqueio” ocorre sempre que um caso suspeito é notificado. O procedimento é realizado mesmo quando o caso não é confirmado o que, aliás, não acontece desde 2015 na cidade.

A vacina contra o sarampo está disponível em todas as unidades de saúde de São Paulo. Recomenda-se tomar duas doses da vacina tríplice, que também protege contra caxumba e rubéola. Para pessoas de 30 a 49 anos, apenas uma dose é indicada.