Polícia Federal prende 30 por extração ilegal de quartzito no parque nacional Serra da Canastra

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (20) 30 suspeitos de extrair ilegalmente pedras de quartzito na região do parque nacional Serra da Canastra, em Minas Gerais. A operação, batizada de "SOS Canastra", tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no local há vários anos.

No total, foram 160 mandados expedidos em sete cidades mineiras – Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Carmo do Rio Claro, São João Batista do Glória, Piumhi – e em Batatais, no interior de São Paulo.

A expectativa é que 77 pessoas sejam localizadas e presas – sendo 20 preventivamente (sem prazo para liberação) e outras 53 temporariamente (até cinco dias, com possibilidade de expansão para 10 dias).

Os 77 demais mandados são de busca e apreensão, incluindo de 10 caminhões que seriam usados na prática criminosa.