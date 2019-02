Mortes no trânsito em SP crescem 53% em janeiro

O número de mortes no trânsito paulistano voltou a crescer após três anos consecutivos de queda. Foram 87 óbitos em janeiro desse ano, 53% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito). As principais vítimas do mês passado foram os pedestres, com 34, seguidos por motociclistas, 30 mortos. Em janeiro de 2018 haviam sido 27 óbitos de motociclistas e 21 de pedestres.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) diz que analisa os dados para adotar medidas de redução de ocorrências graves e mortes no trânsito. A companhia afirma em nota que “é preciso que a população tenha consciência de que a mudança de comportamento e o respeito às leis salvam vidas”.