Moradores desalojados após alerta de barragem protestam na sede da Vale

Os moradores do distrito de Macacos protestam em frente à sede da mineradora Vale, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (20). Eles pedem informações de quando poderão voltar para casa, após serem obrigados a deixarem as residências, às pressas, na noite do sábado (16).

A retirada foi feita depois de sirenes tocarem alertando para o risco de rompimento das barragens B3 e B4 da Mina Mar Azul. Mais de cem moradores – que estão hotéis e nas casas de parentes – também cobram a presença de representantes da Vale nas reuniões com a comunidade.

A barragem de Nova Lima é de alteamento a montante, o mesmo tipo de estrutura que entrou em colapso em Brumadinho, no dia 25 de janeiro, e já matou 169 pessoas. Hoje, cerca de 200 homens do Corpo de Bombeiros entram no 27º dia de buscas por 141 pessoas que ainda estão desaparecidas em meio à lama que vazou da barragem.