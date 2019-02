Mega-Sena: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O prêmio da Mega-Sena vem acumulado desde o último sábado e deve pagar nesta quarta-feira (dia 20) uma bolada de R$ 32 milhões para o felizardo que acertar as seis dezenas do concurso 2.126, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena desta quarta-feira são:

07, 12, 24, 27, 39, 58

Apesar de ninguém ter acertado a Mega-sena no sábado, 55 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 48,9 mil cada. Outras 4.090 fizeram a quadra e ficaram com R$ 940. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.