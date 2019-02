Manifestação trava pista local da marginal Pinheiros na manhã desta quarta

Uma manifestação bloqueia na manhã desta quarta-feira (20) a pista local da marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, na altura do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, zona oeste.

Moradores de uma comunidade – alvo de reintegração de posse – realizam um protesto no local. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a interdição é total e o congestionamento começa na altura da ponte Cidade Universitária.

O motorista que já está no local é obrigado a acessar a pista expressa no trecho, mas como parte dela também está fechada, por causa do desabamento de um viaduto, uma alternativa é usar a avenida Fonseca Rodrigues, caminho do parque Villa-Lobos.

Equipes da CET e da Polícia Militar acompanham as manifestações. Atualizaremos a nota com o desfecho do protesto e a liberação da via, sem previsão.