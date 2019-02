Condomínio no Morumbi é interditado por risco de desabamento

No final da tarde desta terça-feira, dois prédios de um condomínio residencial localizado na rua Marie Nader Calfat, 621, no Morumbi (zona oeste), foram esvaziados após o Corpo de Bombeiros de São Paulo ser acionado para fazer uma vistoria no local e encontrar rachaduras em elementos estruturais importantes. Os moradores não dormiriam no local na noite passada.

O Corpo de Bombeiros acionou a Defesa Civil.

Ambas as torres, de 12 pavimentos cada – sendo 8 pisos com 6 apartamentos, um térreo e 3 de garagem – foram interditadas preventivamente pela Defesa Civil para realização de diagnóstico estrutural. Segundo a Prefeitura de São Paulo, ainda não existe previsão para a liberação da volta dos moradores. A ação contou com a presença de um engenheiro da subprefeitura, além do Corpo de Bombeiros.

O Metro Jornal não conseguiu entrar em contato com a DMF Construtora Incorporadora, empresa responsável pela construção dos prédios.