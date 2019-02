Chuva forte deixa Campo Limpo em estado de alerta para alagamentos

A forte chuva que caiu no começo da noite desta quarta-feira deixou a região de Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo, em estado de alerta para enchentes nas proximidades do córrego Morro do S, no Capão Redondo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura.

As zonas oeste, leste, sul e sudeste estão em estado de atenção para alagamento desde as 17h.

Mais informações em breve.