Wesley Safadão estava em navio que vacinou tripulantes após suspeita de rubéola

Tripulantes de um navio tiveram de ser imunizados em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, nesta segunda-feira (18) por conta de suspeita de rubéola. O navio partiu de Santos e 16 pessoas que trabalhavam no navio apresentaram sintomas, como febre baixa e erupção de pele parecida com a do sarampo.

Segundo reportagem do G1, o cantor Wesley Safadão estava na embarcado, mas, assim como outros passageiros, não tiveram contato com as pessoas que estavam com a suspeita da doença.

Exames foram realizadas para analisar se sintomas apresentados são de rubéola ou podem indicar outras doenças como sarampo, dengue e parvovírus.

Segundo a Anvisa, 1.309 dos 1.480 tripulantes receberam a dose da tríplice viral (VTV), que além da rubéola, previne contra sarampo e caxumba. Outros 155 tripulantes tinham comprovante de vacinação e passaram apenas por avaliações.