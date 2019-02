Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promete cobrar posição da Ford sobre demissões

Presidente do SMABC fala sobre anúncio de fechamento da Ford em São Bernardo do Campo

ANÚNCIO DO PRESIDENTE DO SINDICATO, WAGNER SANTANAA Ford Motor Company anunciou na tarde desta terça-feira (19/02) o encerramento de suas atividades em São Bernardo. O informe foi dado pelo presidente da Ford Brasil, Lyle Watters, e pelo vice-presidente Rogélio Goldfarb, em reunião com a direção do Sindicato. O encontro havia sido solicitado pelos Metalúrgicos do ABC para a discussão de investimentos e o futuro da planta. Em janeiro o Sindicato iniciou uma mobilização com os trabalhadores, para cobrar esses investimentos, previstos em acordo coletivo. Uma coisa é certa: não vamos aceitar passivamente esta decisão. São cerca de 3 mil empregos diretos e mais uma quantidade enorme de empregos indiretos. Vamos à luta.*** Os trabalhadores foram orientados pelo Sindicato a voltarem para suas casas e só retornarem à fábrica na terça-feira (26/02), quando haverá assembleia às 06h30, na portaria 18.

