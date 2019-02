Sexta balsa da travessia Santos-Guarujá entra em operação no Carnaval

A Dersa vai colocar a sexta balsa em operação já no Carnaval, para tentar minimizar os transtornos na travessia entre Santos e Guarujá, em São Paulo.

Atualmente, até cinco equipamentos podem operar simultaneamente, número nem sempre atingido por causa de problemas na manutenção, o que provoca frequentes filas.

A situação é motivo de aborrecimento para muitas pessoas que precisam realizar o trajeto.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da empresa, Milton Persoli, deu razão aos usuários e anunciou outra providência.

A partir do Carnaval, a manutenção também será ampliada e passará a ser feita 24 horas por dia ao invés do horário comercial no qual é realizada.