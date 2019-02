Operação da PM na Penha, RJ, tem tiros e barricadas no começo da manhã

No final da madrugada desta terça-feira, 19, a Polícia Militar realizou uma operação na Vila Cruzeiro, parte do Complexo da Penha no Rio de Janeiro.

Moradores relataram ter sido acordados por tiros e ruídos de helicópteros que sobrevoavam a área.

A operação resultou na prisão de 50 pessoas e apreensão de mais de 800 quilos de drogas, de acordo com a PM.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, entraram na comunidade por volta das 5h. Criminosos montaram barricadas nas ruas para impedir o avanço da polícia, utilizando inclusive fogo.

Pelas redes sociais, moradores da Penha relataram casos da operação.

Moto taxistas estão sendo proibidos de trabalhar, mesmo em áreas que não tem operação acontecendo. Casas estão sendo reviradas a modo BOPE de agir. Celulares estão sendo vistos à força, com a polícia obrigando o desbloqueio. — Santiago, Raull. (@raullsantiago) February 19, 2019

08:20 – COE (comando de operações especiais) da pm com auxílio do BAC, Bope e Choque, estão realizando uma operação no Complexo da Penha, zona norte do Rio.#operaçõesrj pic.twitter.com/nP0alS22kQ — Betinho Casas Novas (@BetinhoCasas) February 19, 2019

Houveram denúncias de pessoas baleadas durante a operação, com uma morte. A identidade das vítimas não é, no momento, conhecida.