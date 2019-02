Neon e metalizado: veja as peças mais procuradas para este Carnaval

Pode deixar a fantasia de unicórnio no armário porque, neste ano, a promessa de febre do Carnaval são as peças neons e metalizadas. Elas estão por todos os lugares e nos mais variados jeitos. O Metro Jornal foi a lojas de fantasia no centro de São Paulo e apurou o “top 5” das fantasias mais pedidas.

Em primeiro lugar, liderando as compras, são os bodies, uma espécie de maiô usada normalmente por baixo de saias. É o que a estudante Maria Luiza Freitas, 18 anos, escolheu para completar sua fantasia. “Eu vou de prata, para ser a lua, e minha amiga de dourado, imitando o sol”, conta.

De acordo com Amanda Camargo, vendedora de uma das lojas de fantasia, as máscaras do ator Fábio Assunção, do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula também são sucesso. “Estão entre as peças mais procuradas, esgotam rapidinho.”

Já a estudante Letícia Andrade, de 20 anos, repete um sucesso da festa do ano passado, escolhendo a fantasia de sereia, que ocupa o terceiro lugar do ranking, para pular o Carnaval.

O cocar de índio está em quarto lugar. Foi a fantasia escolhida por Otavio Gama, publicitário de 25 anos, que pula Carnaval há 5 anos e sempre se fantasia. “Ano passado fui fantasiado de mulher, agora quero ir de índio”, conta o publicitário.

O quinto lugar ficou com os “chicotes”, que são tirinhas usadas para fazer ombreiras neon ou metalizadas. O garçom Magno Queiroz, 30 anos, adorou a ideia das tirinhas e conta que não costuma gastar muito com fantasias prontas, pois improvisa em casa.