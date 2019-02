Ford anuncia fechamento de fábrica em São Bernardo

A Ford Motor Company anunciou que pretende fechar ainda neste ano a fábrica de caminhões que funciona em São Bernardo do do Campo. A unidade emprega cerca de 2,8 mil funcionários e era a fábrica mais antiga em operação da montadora no Brasil.

Segundo a assessoria de imprensa da Ford, a medida faz parte da reestruturação das operações em nível global, que pretende, entre outras medidas, abandonar o segmento de caminhões na América do Sul.

Na planta de São Bernardo são fabricados os caminhões Cargo, F-4000, F-350 e o automóvel Fiesta. Essas linhas deixarão de ser comercializadas assim que os estoques forem vendidos.

Em balanço referente ao ano passado, a Ford apresentou prejuízo de US$ 678 milhões na região.