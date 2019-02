Concurso ESA 2019: Exército lança edital com 1100 vagas e salário de até R$3.825,00

Concurso ESA 2019 teve edital lançado nesta terça-feira, 19, disponibilizando 1100 vagas com salários de até R$3.825,00. As inscrições começam nesta quarta-feira, 20, e vão até dia 20 de abril.

O concurso intelectual é composto por provas de português, inglês, historia e geografia geral, e redação. Também haverá prova específica para candidatos da área da saúde e técnicos de enfermagem.

As inscrições do concurso Exército-ESA 2019 custará R$95,00 e pode ser feita entre 20 de fevereiro e 20 de março de 2019, no link oficial do concurso.

Lembrando que a idade mínima é de 17 anos e a máxima de 24. Para as áreas de música e saúde a máxima passa apra 26 anos. O candidato tem que ter mais de 1,60 metro e a candidata mais de 1,55.

Vagas

Das 1100 vagas, 1000 são para os quadros gerais do exército, dentre elas 900 geral masculino e 100 geral feminino, 60 para músicos e 40 para formação de Sargentos da área da saúde e técnicos de enfermagem.

Material Bélico

Manutenção de Viatura Blindada

Manutenção de Comunicações

Topografia

Infantaria

Cavalaria

Artilharia

Engenharia

Comunicações

Material Bélico

Manutenção de Viatura Auto

Material Bélico

Manutenção de Armamento

Material Bélico

Mecânico Operador

Intendência

Aviação

Manutenção e Aviação apoio

Segundo o edital, os candidatos deverão escolher o local da prova no ato da inscrição e estas são as cidades disponíveis para fazer o concurso ESA 2019.

Rio de Janeiro-RJ, Resende-RJ, Vila Velha-ES, Niterói-RJ, Juiz de Fora-MG, Belo Horizonte-MG, Três Corações-MG, São João Del Rei-MG, Uberlândia-MG, Montes Claros-MG, São Paulo-SP, Campinas-SP, Lins-SP, Guarujá-SP, Taubaté-SP, Pirassununga-SP, Porto Alegre-RS, Santa Maria-RS, Cruz Alta-RS, Santiago-RS, Pelotas-RS, Uruguaiana-RS, Bagé-RS, Florianópolis-SC, Cascavel-PR, Curitiba-PR, Ponta Grossa-PR, Salvador-BA, Aracaju-SE, Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Petrolina-PE, Manaus-AM, Tabatinga-AM, Rio Branco-AC, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Tefé-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasília-DF, Palmas-TO, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, Cuiabá- MT, Corumbá-MS, Rondonópolis-MT, Dourados-MS, São Luís-MA, Altamira-PA, Belém-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Itaituba-PA e Marabá-PA