Pelo menos cinco alunos ficam feridos depois de parte do teto de uma escola estadual desabar no bairro Tanque, no Rio de Janeiro.

O acidente aconteceu por volta das 11h40 em uma sala de aula de uma turma do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Stella Matutina.

Os jovens foram socorridos para o Hospital Lourenço Jorge e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.