A Justiça de Goiás aceita nova denúncia do Ministério Público e torna o médium João de Deus réu das acusações por posse ilegal por arma de fogo.

No mesmo processo, a mulher de João de Deus, Ana Keyla Teixeira, também responde pelo mesmo crime.

Segundo o Ministério Público, um revólver e 11 munições foram encontradas na residência do casal, no dia 21 de dezembro do ano passado.