Idec coleta relatos de problemas com bateria do iPhone

O Idec, entidade de defesa do consumidor, está coletando relatos de usuários de iPhones com problemas de queda de performance da bateria. Segundo instituto, a medida ocorre após a demanda de queixas ainda permanecer alta no mundo.

Neste mês, mais de 130 mil chilenos se reuniram em uma ação coletiva contra a Apple, por prática de obsolescência programada, que é a ação deliberada de produzir um ou vários produtos que, artificialmente, tenham sua durabilidade reduzida do que originalmente se espera.

Segundo Idec, a própria empresa já admitiu o problema, mas as reclamações no Brasil continuam recorrentes. O relato pode ser enviado por meio de um formulário no site idec.org.br.

