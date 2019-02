Governo dos EUA pediu ao Japão para indicar Trump ao Nobel da Paz

Em uma conferência com jornalistas na sexta-feira, 15, o presidente dos EUA Donald Trump afirmou que recebeu uma cópia da carta que o governo japonês enviou ao prêmio Nobel solicitando a indicação do estadunidense.

A carta, de cinco páginas, foi enviada do primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe para o Comitê Norueguês do Nobel, que seleciona os vencedores do anual Prêmio da Paz.

"Ele me disse: 'Eu indiquei você, respeitosamente, em nome do Japão. Eu pedi a eles para dar a você o Nobel da Paz"", afirmou Trump. "Eu disse, 'obrigado"".

No domingo, o jornal japonês de circulação nacional Asahi Shimbun noticiou que o governo dos Estados Unidos pediu, "informalmente", que o Japão indicasse Trump após seu encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-Un. O periódico citava diversas fontes com ligação ao governo japonês.

Indicações ao Prêmio Nobel, em teoria, devem ser mantidas em segredo por no mínimo 50 anos. Mesmo após a revelação de Donald Trump a jornalistas, o primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que não poderá confirmar ou negar que o indicou. No entanto, ele afirmou: "Não estou dizendo que não é verdade".