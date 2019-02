Folião precisa ficar atento para golpes com o cartão neste Carnaval

Durante a folia, o consumidor deve ficar atento aos golpes envolvendo o cartão. Segundo a Febraban (federação dos bancos), quadrilhas aproveitam as aglomerações e as distrações das pessoas nos eventos ao ar livre para aplicar o golpe da troca do cartão.

O golpista, ou um vendedor ambulante mal intencionado, se aproveita de um momento de distração do comprador para que a pessoa insira na maquininha, por engano, a senha no campo destinado ao valor da compra.

Ele troca o cartão e devolve um similar, muitas vezes do mesmo banco. A troca só é percebida muito tempo depois, em uma nova tentativa de usar o cartão.

Outro golpe comum nesta época é o da dupla operação ou do valor errado. O bandido finge que o cartão não passou na maquininha e alega um problema do aparelho. Em seguida, ele pega outro equipamento e cobra novamente o valor. O prejuízo só é percebido quando a vítima olha o extrato do banco.