'É um choque ver o rosto dela', diz irmão da mulher espancada pelo advogado

O programador Rogério Peres, de 45 anos, irmão de Elaine Peres Caparroz, 55 anos, que foi espancada durante cerca de quatro horas na madrugada do último sábado pelo advogado Vinícius Batista Serra, de 27 anos, disse que é um choque ver o estado que ficou o rosto da irmã após as agressões.

— Aquela pessoa que está ali, desfigurada, não representa diretamente a fisionomia da minha irmã. Cada vez que eu vejo a minha irmã, eu não consigo reconhecê-la. Ele deixou minha irmã numa situação que eu não a reconheço.

Segundo boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, Elaine será transferida da UTI para um quarto. De acordo com sua família, Elaine terá que ser operada por um especialista, para reconstrução dos ossos da face, do nariz e da boca, já que a parte superior da gengiva afundou com os golpes.