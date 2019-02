Maior parte dos criadouros do mosquito da dengue estão dentro da casa das pessoas

Quatro a cada cinco criadouros do mosquito aedes aegypti, que transmite a dengue, estão dentro da casa das pessoas, de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Água parada no vaso, num balde e até numa tampa de garrafa é o que o inseto precisa para se reproduzir.

Segundo a diretora do centro, Regiane de Paula, são necessários apenas 15 minutos por semana para eliminar os focos de dengue de dentro de casa.

Neste fim de semana, agentes de Saúde do Estado de São Paulo fizeram ações de conscientização em escolas e parques. O secretário da Saúde, José Henrique Germann, ressaltou que a ajuda da população é imprescindível.

