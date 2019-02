Com complicações desde a última sexta, Linha 10-Turquesa volta a funcionar normalmente

Quem utiliza a Linha 10-Turquesa no dia a dia sofreu para se locomover no último fim de semana. Porém, no início desta segunda-feira (18) o passageiro já pode ficar tranquilo, pois os trens circulam com velocidade normal e sem paradas estendidas nas estações.

A situação se normalizou nesse trecho da CPTM após ter ficado com a operção prejudicada entre a noite de sexta-feira (15) e o fim de semana. O motivo das complicações foram as fortes chuvas.

A reportagem da Rádio Bandeirantes viajou da estação Brás, no centro da capital, até Mauá, no ABC. Todo o percurso durou cerca de 30 minutos – tempo considerado normal pela CPTM.

