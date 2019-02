Auditores descobrem 158 Kg de cocaína na fronteira com a Bolívia

Auditores fiscais da Receita Federal apreenderam nesta segunda-feira (18) 158 quilos de cocaína escondidos numa picape de placa brasileira, durante fiscalização de rotina no Posto Esdras, na fronteira com a Bolívia. O motorista e o passageiro, ambos bolivianos, fugiram assim que receberem ordem para passar o veículo no scanner. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal.

É a maior apreensão da droga no posto, próximo do centro de Corumbá, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindifisco Nacional).

As apreensões de cocaína pelos auditores fiscais têm sido frequentes. No último dia 5, cerca de 450 quilos foram descobertos em Paranaguá (PR), escondidos num contêiner com chapas de compensado de madeira que seguiria para o porto de Antuérpia (Bélgica).

Também no começo deste mês, em Santos (SP), foram descobertos mais de 17 quilos de cocaína dentro de uma bolsa, escondidos num contêiner de carne bovina congelada que seria levado para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, território espanhol. Dois funcionários da operação do porto foram detidos por agentes federais.

No último dia 8, em Manaus (AM), auditores fiscais prenderam o suspeito para o qual se destinariam 500 pedras de ecstasy e 20 gramas de cristal, que foram retidas durante operação contra remessa de drogas pelos Correios.