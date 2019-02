Audiência pública em Santo André vai discutir falta d'água no município

Está marcada para esta segunda-feira (18), às 19h, no plenário da Câmara de Santo André, a realização de uma audiência pública para discutir a atual crise no abastecimento de água da cidade. O edital de chamamento da população foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira (15).

Os moradores começaram a ter problemas com torneiras secas na metade do mês passado. Primeiro a prefeitura culpou a manutenção em uma adutora da Sabesp (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Depois a justificativa foi de que a companhia estatal estava enviando menos água do que o suficiente para o abastecimento do município – o que ela nega. Ainda houve um problema elétrico em uma estação de tratamento de água que prejudicou o serviço.

Atualmente, a administração municipal diz que a Sabesp voltou a fornecer água suficiente, mas o alto consumo do verão tem feito que a pressão para alguns pontos seja menor.