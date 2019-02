Após habeas corpus, Atila deve voltar ao cargo de prefeito de Mauá nesta segunda

Após conseguir habeas corpus na última quinta-feira e sair da prisão no dia seguinte, o prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) deve retomar ao cargo na prefeitura hoje ou amanhã. A informação foi dada pelo advogado dele, Daniel Bialski.

A liberdade de Atila foi conquista após decisão do ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Gilmar Mendes, que manteve a decisão dele do ano passado, quando autorizava o acusado, que tinha sido preso pela primeira vez, a reassumir a função no governo.

Atila é acusado de chefiar suposto esquema de desvio de dinheiro público em contratos da prefeitura. A vice Alaide Damo (MDB) comanda o governo municipal desde 28 de dezembro do ano passado.

Leia mais:

Chuvas provocam deslizamento em Mauá e 4 crianças morrem em desabamento

Bebianno continua como ministro da Secretaria-Geral