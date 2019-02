Turismo vai repassar R$ 62 milhões a Brumadinho; cidade terá memorial

O Ministério do Turismo vai disponibilizar R$ 62 milhões a Brumadinho. O aporte foi anunciado na manhã deste sábado (16), durante uma visita do ministro Marcelo Álvaro Antônio ao município devastado pelo rompimento da barragem da Vale no dia 25 de janeiro.

O valor será disponibilizado, principalmente, às microempresas que prestam serviços turísticos na região afetada pela lama de rejeitos. Segundo mapeamento de técnicos da pasta, cerca de 7 mil empresários estão aptos a receber os recursos.

Durante a manhã, o ministro sobrevoou a cidade e também anunciou a construção de um memorial em homenagem às vítimas da tragédia.

