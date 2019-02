Temporal em São Paulo causa pontos de alagamento; veja lista

O temporal que atinge São Paulo durante todo o dia faz com que pontos da cidade apresentem alagamentos no início da noite deste sábado (16). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a capital paulista registrou 28 pontos em que a água se acumulou em vias, sendo 10 deles intransitáveis.

A pior situação é na zona leste, principalmente na Vila Prudente, com três pontos de alagamento na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com ambos os sentidos intransitáveis.

A Defesa Civil decretou estado de alerta em três subprefeituras de São Paulo:

Ipiranga

"Iminência de transbordamento do Córrego Ipiranga na altura da Praça Leonor Kaupa

Iminência de transbordamento do Córrego Moinho Velho na altura da Rua Dois de Julho

Iminência de transbordamento do Ribeirão dos Meninos na altura do número 594 da Avenida Marginal

Iminência de transbordamento do Rio Tamanduateí na altura do número 600 da Avenida Doutor Francisco Mesquita"

"Iminência de transbordamento do Rio Verde na altura da Rua Cunha Porã"

"Iminência de transbordamento do Rio Verde na altura da Rua Cunha Porã" Aricanduva

"Transbordamento do Rio Aricanduva na altura do número 500 da Avenida Aricanduva

Transbordamento do Rio Aricanduva na altura da Rua Dorival Lourenço da Silva"

Confira lista com os alagamentos ativos na cidade de São Paulo (atualizado às 21h15):

Zona norte

Rua Darzan – sentido centro/bairro, altura da avenida Cruzeiro do Sul, em Santana (transitável)

Marginal Tietê – sentido Castello Branco, pista expressa, altura da ponte das Bandeiras (intransitável)

Avenida Presidente Castelo Branco – pista local da marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, altura da ponte das Bandeiras, na Luz (intransitável)

Rua Teixeira Leite – sentido único, altura da rua São Paulo, na Sé (intransitável)

Avenida Mercúrio – sentido único, atura da rua da Cantareira, na Sé (intransitável)

Avenida Aricanduva – ambos os sentidos, altura da avenida Itaquera, na Vila Formosa (intransitável)

Avenida Aricanduva – ambos os sentidos, altura da rua Manilha, na Vila Formosa (transitável)

Avenida Airton Pretini – sentido bairro, altura do viaduto Engenheiro Alberto Badra, na Penha (intransitável)

Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello – ambos os sentidos, altura do viaduto Grande São Paulo, na Vila Prudente (intransitável)

Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello – ambos os sentidos, altura da praça Ruy Roxo, na Vila Prudente (intransitável)

Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello – ambos os sentidos, altura da avenida Salim Farah Maluf, na Vila Prudente (intransitável)

Avenida do Estado – sentido Ipiranga, altura da rua Presidente Batista Pereira, no Ipiranga (transitável)

Acompanhe a situação em tempo real no portal do CGE, incluindo os pontos de alagamento já inativos.