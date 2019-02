Previsão do tempo: São Paulo terá domingo nublado e com chuvas isoladas

A previsão do tempo para este domingo (17) na cidade de São Paulo é um pouco melhor do que o paulistano encarou no sábado (16). Mas não se anime, a probabilidade de temporai s continua.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas devem ficar entre os 18ºC e os 24ºC, com o céu encoberto por nuvens praticamente o dia inteiro. As chuvas isoladas podem ocorrer na manhã e principalmente a tarde, quando são esperadas com maior intensidade.

Para os próximos dias, as temperaturas aumentam no que serão típicos dias de verão, quentes durante a manhã, mas acompanhados de fortes chuvas. Na segunda-feira (18), os termômetros devem marcar entre 19ºC e 26ºC.

A máxima sobe para 29ºC na terça (19) e chega aos 30ºC na quarta (20) – todos os dias acompanhados de temporais.

Leia mais:

OAB-AP adota gato como ‘funcionário’; bicho ganha até crachá

Ministro Bebianno diz que deve ser exonerado por Bolsonaro na segunda