Metrô e trem de SP rodam 1 hora a mais após fim do horário de verão

A mudança do horário vai fazer metrô, trens e ônibus funcionarem uma hora a mais neste sábado (16). Metrô e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informaram que, à meia-noite de domingo (17), atrasarão os relógios para 23h de sábado e manterão o funcionamento das estações até a 1h (2h do horário de verão).

No domingo, as paradas de trem abrem às 4h e as de metrô às 4h40, já pelo horário ajustado. Os ônibus municipais do serviço noturno vão circular uma hora a mais neste sábado. As linhas de ônibus intermunicipais também vão estar nas ruas por uma hora a mais amanhã.

Fim do horário de verão

O horário de verão termina à meia-noite deste sábado para domingo. A população dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, deverão atrasar seus relógios em uma hora.

Regiões do Norte e Nordeste ficaram de fora por serem mais próximas da linha do Equador – onde há uma diferença mais significativa na luminosidade do dia entre o verão e o inverno.

A manutenção da medida por mais um ano ainda está em estudo no governo. No ano passado, o então presidente Michel Temer (MDB) estava convencido a extinguir o horário de verão, mas mudou de ideia.

Em 2017, um estudo do Ministério de Minas e Energia mostrou que a aplicação do horário de verão “traz resultados próximos à neutralidade para o consumidor brasileiro de energia elétrica” e que a política “deixou de se justificar pelo setor elétrico”, tendo perdido sua efetividade.

O motivo está na falta de ligação direta entre o consumo de eletricidade e o horário. O primeiro estaria muito mais relacionado à temperatura, uma vez que os picos de consumo foram registrados nas horas de maior calor.