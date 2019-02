Incêndio em prédio na República deixa um morto

Uma pessoa morreu durante um incêndio em um apartamento na República, centro de São Paulo, no início da tarde deste sábado (16). O caso ocorreu na rua Maria Paula.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas mas não foi possível resgatar a vítima, que morreu carbonizada no local. Nove viaturas trabalharam na ocorrência, que teve início por volta das 12h30, e o trabalho agora é de rescaldo.

Para facilitar o trabalho dos bombeiros, a rua Maria Paula foi parcialmente interditada na altura do número 160.