Deslizamento, árvores caídas e mais transtornos causados pela chuva em SP neste sábado

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo desde a tarde de sexta-feira (15) continuam a causar transtornos neste sábado (16). A capital iniciou o dia com vias bloqueadas após a queda de árvores e chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos por pouco mais de uma hora – entre 7h50 e 9h05, de acordo com a Defesa Civil.

Na alameda Santos, paralela à avenida Paulista, uma árvore de grande porte bloqueou todas as faixas na altura do cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), nenhuma fiação ou veículo foi atingido e ninguém ficou ferido. Por volta das 8h30, a faixa central foi liberada.

Outro ponto com interdição total ocorreu na avenida Doutor Enéias de Carvalho, em Pinheiros, zona oeste. A interdição ocorria na direção da rua Teodoro Sampaio, na altura da estação Clínicas (linha 2-Verde do Metrô). A fiação de energia foi atingida e equipes do Corpo de Bombeiros e da Enel (antiga Eletropaulo) trabalham no local.

Já na zona sul, ouvintes da Rádio Trânsito FM relataram uma queda de árvore na rua Apotribu, após a avenida Jabaquara, que bloqueia todas as faixas. Os troncos atingiram um carro e a fiação da via – o bairro está sem energia elétrica. A Enel foi acionada. No pico do Jaraguá, duas árvores caíram e interditam parte da pista.

Situação do transporte metroviário

A queda de um raio nas imediações da linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações São Caetano e Pref. Celso Daniel-Santo André. Já no Metrô, todas as linhas circulam normalmente.

Deslizamento de terra

A Defesa Civil interditou uma área onde 15 casas que foram atingidas por um deslizamento de terra na noite de sexta no Jardim Ângela, zona sul. O capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, afirmou que ninguém ficou ferido, mas que há risco de novos deslizamentos por conta da chuva no local.

Previsão para o dia

O tempo segue instável na capital paulista durante o resto deste sábado, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). O sistema frontal que atraiu os temporais se afasta do litoral paulista, porém ventos úmidos que sopram do oceano causam garoas e chuvas mais leves e pontuais ao longo do dia.

As temperaturas não sobem muito, com máxima de 22ºC. A alta umidade e o solo encharcado pelos temporais até então favorecem a formação de alagamentos transitáveis e novos deslizamentos de terra em áreas de risco.