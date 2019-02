Tiroteio em fábrica nos EUA deixa vários feridos

As autoridades norte-americanas atendem um chamado nesta sexta-feira (15) no qual um homem teria aberto fogo contra várias pessoas dentro de uma fábrica em Aurora, em Illinois, no subúrbio de Chicago. De acordo com a emissora "CNN", citando um porta-voz da polícia, o atirador teria sido capturado. Até o momento, não há informações sobre o número de vítimas, mas pelo menos quatro policias ficaram feridos. Um deles está estável.

Segundo o canal norte-americano, uma testemunha revelou que havia aproximadamente 30 pessoas na empresa. Todas as escolas da região foram fechadas.

